Roberto Cavalli

I CAPI MOST WANTED

Sarà l'abito, o sarà chi lo indossa, ma il nostro outfit preferito è proprio quello di chiusura della sfilata, indossato da una splendida 41enne, super in forma, Naomi Campbell. E' splendida con quel lungo abito di paillettes color viola con inserti in pelle nera. Lo scollo profondo è l'ideale per mostrare, celando, il suo bel delcotè. Absolutely gorgeous!