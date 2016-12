foto TV Moda

I CAPI MOST WANTED

Stupendo l'abito Rosso Valentino in pelle intarsiata: come una cascata di fiori, è un vero inno all'artigianalità made in Italy. sobrio ed elegante, ha le mancihe leggeremente a sbuffo, e una cinturina in vita. Eì l'abito perfetto per sentirsi preziosa e super chic!