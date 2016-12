foto TV Moda

12:22

1 - Siamo Donne – (Jo Squillo)



2 - Quello Che Le Donne Non Dicono (E. Ruggeri )



3 -Donne (A. Fornaciari )



4 - Le Ragazze (C. Mattone)



5 - Le Ragazze Fanno Grandi Sogni (E. Bennato)



6 - La Vita È Femmina – (Jo Squillo)



7 - Le Donne Lo Sanno (L. Ligabue)



8 - Woman (J. Lennon )



9 -A Natural Woman (You Make Me Feel Like) (Wexler J., King C., Goffin G.)



10 - Donne Al Sole – (Jo Squillo)