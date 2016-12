Alberta Ferretti

I CAPI MOST WANTED

Iniziamo con i capispalla, e non possiamo non parlare del cappotto in pelle nera, dalle spalle un pò a uovo e i volumi arrotondati, che lo rendono il capo perfetto per una moderna Catwoman "addolcita". E sì, perchè nonostante l'uso della pelle, il risultato è sempre femminile, assolutamente chic e contemporaneo.