Elena Mirò

I CAPI MOST WANTED

Iniziamo con la star, Carré Otis, sempre splendida ed elegantissima con questo outfit nero dal collo lavorato e le decorazioni destrutturate. E sì, perchè la stampa cocco ( emblema della collezione), qui viene proposta in vernice in rilievo, e crea dei giochi di luce molto interessanti che illuminano la bellezza senza tempo di Carré.