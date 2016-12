Kristina Ti

I CAPI MOST WANTED

Sono divertentissimi gli shorts super corti, tanto da sembrare una versione invernale, in lana, di culotte. Sono decorati da una miriade di frange, e abbinati a maxi calzettoni, stivali con frange in lana e ad una maglia fantasia (come in sfilata), è un look davvero strepitoso. L'ultimo tocco, un bel cappello di lana, e lo stile, giovane e divertito, è servito!