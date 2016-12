Custo Barcelona

I CAPI MOST WANTED

Belli gli abitini, giovani e freschi, hanno un tocco decisamente glamour. Come quel vestito con il top viola, dove i maxi ricami sembrano rincorrersi sulla gonna color carne, creando un decoro divertente e inedito. E' casual se viene abbinato come in sfilata con una mini giacca in pelle e dei maxi stivali pesanti, ma con un tacco 12 e una cappottino dalla linea pulita è perfetto anche per una serata più tradizionale.