Sharon Stone a Milano per Damiani

foto TV Moda

13:43

- Sharon Stone torna a Milano. L'attrice, volto dal 2008 delle campagne pubblicitarie di Damiani, era presente all'inaugurazione della boutique in via Montenapoleone. La star, assolutamente splendida in un abitino nero e i capelli raccolti, ha raccontato il progetto "Clean Water", che la vede protagonista con Damiani, per costruire dei pozzi di acqua pulita in Africa. Raffinata ed elegante, Sharon ha anche raccontato cosa l'ha portata ad essere una paladina mondiale del charity: un incontro con una ragazzina, malata terminale, le ha fatto capire che era un suo dovere cercare di aiutare gli altri. E da allora non si è più fermata. Dopo le sue parole toccanti e i ricordi di quell'incontro che le ha cambiato la vita, Sharon Stone si è commossa, come donna e come madre.Ma Sharon non si limita a parlarci delle sue iniziative umanitarie, ma ci racconta anche in esclusiva i suoi problemi con la notorietà. "La gente cerca sempre e con convinzione di portarmi via la privacy, e soprattutto cerca di manipolare la mia privacy...commino per strada con una mia amica, ci diamo un bacio per salutarci e tutti dicono "Oh, è lesbica", ogni cosa che faccio la gente la interpreta in modo diverso..." Parola di Sharon Stone