L'estate di Diane von Furstenberg

- E' una donna molto glamour quella disegnata da Diane von Furstenberg per il prossimo inverno. Ama i colori, che spesso abbina in modo insolito, ma non può rinunciare al nero, vero passepartout della vita metropolitana. I volumi sono fluidi, la vita è spesso segnata da cinture importanti, il collo si trasforma in un punto di seduzione. E' una donna sofisticata, anche se non rinuncia mai alla comodità, in una visione di moda molto europea. E per la sera, profondissimi spacchi si applicano ad abiti semplici, dalle linee fluide e molto sartoriali, trasformando questa donna in una contemporaneissima femme fatale.