L'inverno di Derek Lam

- La sua è un'eleganza minimale, fatta di contrapposizioni e di richiami anni '60. Silhouette asciutte per gonne lunghe al ginocchio, tagli netti e dettagli a contrasto. Grande la ricerca sulle stampe, si spazia dal floreale al pizzo, e massima l'attenzione ai tessuti. Una moda fatta da pezzi facili da abbinare, ideali per l'armadio di ogni donna, come le gonne in vernice o i pantaloni morbidi. E la sera si tinge di caldo: lunghi abiti vaporosi, in black o white, si portano con bellissimi maglioncini lavorati, mentre le paillettes illuminano pantaloni e completi. E' un'eleganza sofisticata creata per una donna pratica e chic, assolutamente contemporanea.