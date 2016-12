foto Ufficio stampa

14:40

- Questo è l'anno delle rosse. Se ben guardate al mondo dello showbiz, noterete che le star più in ascesa in questo periodo, sono quasi tutte caratterizzate da una chioma rosso fuoco. Tanto per fare un paio di nomi, abbiamo Berenice Bejo, candidata agli Oscar 2012 per "The Artist", Jessica Chastain, Emma Stone e Bryce Dallas Howard, tutte nel cast di "The Help". e tra questi nomi non possiamo certo dimenticare Rose McGowan, l'indimenticabile "strega" sorellina di Phoebe e Piper Halliwell. L'attrice, entrata nelle cronache gossip per essere stata l'ex fidanzata di Marylin Manson, ultimamente si è data parecchio da fare: l'abbiamo vista quest'estate in "Conan The Barbarian", e la vedremo prossimamente in "Rosewood Lane", l'Horror-Thriller su uno show radiofonico. In questi giorni l'abbiamo vista in versione Top Model, ovviamente per beneficenza. Stiamo parlando dell'annuale "Heart Truth's Red Dress Fashion Show", una sfilata dove le celebrity calcano la passerella indossando meravigliosi abiti rossi. Lo scopo? Raccogliere fondi per la ricerca contro i problemi cardiaci. Rose, per questa importante occasione, ha scelto di indossare un bellissimo e lunghissimo abito firmato Roberto Cavalli, impreziosito da ricami e cristalli. Assolutamente splendida, ha ovviamente incantato la passerella. So glamourous, so chic!