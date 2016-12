L'amfAR premia Roberto Cavalli

foto Ufficio stampa Correlati Tutte le foto del Red Carpet

- Si è tenuto a New York l'annuale Gala benefico organizzato da amfAR, l'associazione più importante al mondo per la lotta all'AIDS. Quest'anno ad aggiudicarsi il premio "amfAR Award of Courage" è stato il nostro Roberto Cavalli, per il suo impegno durante tanti anni. Il genio fiorentino si è presentato al Gala in suo onore in compagnia della moglie Eva, sempre bellissima e regale, in un lungo abito bianco con tanto di strascico, e di Elisa Sednaou, testimonial del suo nuovo profumo. Cindy Crowford, sempre splendida e in forma, ha premiato lo stilista in una sala gremita di star mozzafiato. Julianne Moore, in un abito blu notte, ci ha incantato con la sua eleganza senza tempo, mentre Heidi Klum, regina di "Project Runway", una che di moda se ne intende, ha scelto di indossare uno stupendo abito preziosissimo, con quei mille ricami di paillettes, in pieno stile Cavalli. E, parlando di lui, non poteva certo mancare qualche richiamo animalier. Ci ha pensato Jennifer Hudson che ha scelto di indossare un abito grigio perla, impreziosito da un top ricamato. Citiamo per ultima Elizabeth Hurley, splendida come al solito, in un abito gioello, semplice ed elegante, sempre assolutamente impeccabile. Quando la moda incontra la beneficenza, è sempre un successo.