Speciale Tendenze

foto TV Moda

17:15

- Voglia d'estate, di mare e di vacanza. E cosa se non il giallo, il colore del sole, ci può riportare magicamente a pensieri vacanzieri? E allora, It's yellow time! E' un colore primario, simbolo di saggezza, almeno secondo il buddhismo, e sinonimo di gelosia, lo dicono i detti popolari, ma in passato è stato spesso "snobbato" dalla moda, forse perché considerato troppo impegnativo. Ma è il colore simbolo dell'estate, oltre ad essere un prezioso alleato per far risaltare l'abbronzatura. E, soprattutto, è il must della prossima stagione. Declinato in mille sfumature, tinge quasi tutte le passerelle. Iniziamo con Alberta Ferretti, che lo propone in una tonalità carica, con giochi di sovrapposizioni e trasparenze, in un abito sensuale e seducente. Tonalità pastello, invece per Blugirl, che sceglie di alternarlo a colori carichi come l'arancio, come in questo outfit, dove ad una blusa arancione viene abbinata una gonna a balze e un maglioncino al collo in pelliccia assolutamente ecologica. Il risultato? un look vivace, giovane e molto glamour. E per chi proprio non se la sente di indossare un total yellow, si sa, basta un dettaglio per creare tendenza, e quindi, perchè non prendere spunto dalla sfilata di Fendi? Lì, il giallo è usato solo come highlight: le scarpe traforate, un dettaglio di stile, a contrasto con l'outfit di un bel celeste brillante, regalano un tocco di solarità al look. E chiudiamo con la tonalità più innovativa che ci hanno proposto le ultime passerelle: il giallo chartreuse, quella speciale miscela di giallo e verde dall'animo fluo, protagonista assoluto dell'Alta Moda firmata Giorgio Armani Privè. Un colore inconsueto, inaspettato e assolutamente chic. E allora, ce ne è proprio per tutti i gusti, il look dell'estate è servito.