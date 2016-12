15:38

- Ci sono borse che non sono solo borse, ma qualcosa in più, qualcosa di difficilmente spiegabile. In gergo si chiamano "It Bag", anni fa si chiamavano "Status Bag" ( o almeno così le definiva Giuliana Camerino, fondatrice di "Roberta di Camerino, il celebre brand veneziano). In realtà sono borse che da semplice accessorio di moda si trasformano in un sogno, più o meno raggiungibile, che accomuna quasi tutte le donne. Queste borse non seguono il normale susseguirsi delle stagioni, le It Bag sono e saranno sempre It Bag. Pensiamo alla Kelly o alla Birkin di Hèrmes, non passeranno mai di moda. Quest'estate la prima candidata a diventare It Bag è la Gucci 1970 Bag. Questa borsa, disegnata da Frida Giannini, non solo è bellissima e preziosissima, con le sue finiture in oro e i suoi pellami pregiati, ma è anche la borsa più amata dallo star system. Non è ancora estate e già l'abbiamo vista addosso alle celebrities di tutto il mondo. Partiamo con il vecchio continente: Pippa Middleton, celebre sorellina della Principessa Kate, l'ha scelta nera, da indossare come passepartout, sobria ed elegante, con quell'oro che illumina anche le grigie giornate inglesi. E poi c'è la bellissima Jessica Alba, lei la borsa l'ha scelta di uno splendido verde acceso, stravagante ma sempre molto glamour proprio come lei. L'ultima star avvistata con la celebre borsa è Olivia Wilde, bellissima attrice e vegetariana più sexy dell'anno 2010, almeno secondo il PETA. La borsa l'ha scelta nera con tracolla in oro e nappa gioiello, semplice e bellissima, adatta anche ad un look più casual. Che dire, spesso è l'accessorio che definisce il look.