Geox: le proposte per l'inverno

- Una varietà di temi versatili che spaziano dal mood urbano all’active wear contemporaneo caratterizza la collezione uomo di Geox per l’autunno-inverno 2012-2013. L’ampia selezione di modelli fonde le tendenze chiave di questa stagione con il patrimonio simbolo dell’azienda – il sistema di traspirazione brevettato Geox – ma anche con il comfort, l’innovazione e un’estetica moderna e accattivante. Il brevetto Amphibiox rappresenta la novità tecnologica messa a punto per l’inverno, che garantisce un’impermeabilità totale e una traspirazione senza precedenti grazie a una speciale membrana traspirante e idrorepellente, applicata sia alla suola che alla tomaia, rendendo così le scarpe adatte alla vita quoidiana di chiunque. La collezione Amphibiox comprende eleganti polacchine e anfibi, talvolta arricchiti con inserti in nylon o a scacchi, dettagli tipicamente British, interno in pelliccia e un look used. Protagoniste assolute dell’intera gamma di calzature sono le sneakers, declinate in tutte le varianti, in pelle morbida o scamosciata, con suole traspiranti in gomma di vari spessori. I toni del marrone, dal color grigio scuro alle sfumature del cioccolato fondente, dominano la gamma di colori, con nuance rosso bruciato e zucca. Ma Geox non è solo calzature. E infatti, vediamo una collezione abbigliamento che rivisita i classici dell’abbigliamento outdoor, creando un look casual e country-chic, caratterizzato dai tratti più distintivi dell’azienda: innovazione, design moderno, tecnologia e, naturalmente, il sistema di traspirazione brevettato. L’intera collezione è ispirata a un look casual e cittadino, frutto di una visione che combina una tecnologia pionieristica con design e stile moderni. Capo highlights il parka in cotone cerato con fodera in flanella a micro-quadri, da indossare con disinvoltura su pullover sottili e pantaloni cinque tasche in cotone elasticizzato o gabardine. Un ruolo chiave è riservato alla maglieria, con un’ampia selezione di capi che spaziano fra tradizione e innovazione, grazie a maglioni pesanti controbilanciati da pullover leggeri in versione tinta unita, a righe e con zip, da indossare sotto una varietà di capospalla – giacche sportive, cappotti lunghi con tasche, bomber in pelle.