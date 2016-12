Calzedonia: voglia d'estate

foto TV Moda

16:21

- Una sfilata giovane, divertente e colorata per Calzedonia, che illumina questo freddo inverno con un primo tocco d'estate. Un parterre internazionale per un brand globale: tante le dive europee in prima fila a godersi la sfilata. Selin Ortaçlı, famosa attrice e modella turca, Radka Kocuruvà, direttamente dalla Repubblica Ceca e attrice e presentatrice, nonchè moglie del calciatore dell'Arsenal Tomas Rosicky, Irina Antonenko, splendida Miss Russia Universe del 2010, Aleksandra Kisio, attrice polacca dal fisico mozzafiato, fino ad arrivare a Vanessa Oliveira, simpatica modella e presentatrice tv portoghese. Una collezione Mare adatta a tutti, dalle donne ai bambini, senza dimenticare gli uomini. Capi studiati per valorizzare al meglio le forme, perchè, si sa, la spiaggia è la più importante passerella per tutti noi. Tante le tendenze che escono fuori da questa collezione . Inizamo con il colore: toni accesi e freschi come il menta e il limone, oppure glossy o ancora ecco i toni caldi e speziati del bordeux , o del cannella. E parlando di mare non poteva certo mancare il blu e l'azzurro, declinati in mille sfumature. L'ispirazione "marine", viene qui reinterpretata in chiave femminile e preziosa. Stampe cachemere e dettagli in primo piano, per una seduzione divertente e divertita. Intramontabile lo stile safari, rivisitato in chiave raffinata con tessuti preziosi, lucidi e cangianti. Un animalier sofisticato emolto elegante, adatto per il giorno o per la sera. Ritorna lo stile Saint Tropez, con quel suo tipico abbinamento rosso/bianco. Righe, stampe e maxi pois per una moderna pin-up. Ovviamente non può mancare il nero, il colore forse più usato sulle spiagge del mondo. Preziosi interi e bikini gioiello dai tagli geometrici, scelgono la sua tinta per far risaltare ancor di più tutti i dettagli più ricercati: intrecci, paillettes, cinture, borchie e strass. Ma la novità della stagione è la maxi T-shirt, sarà lei a vestirci ovunque quest'estate. Immancabile in ogni guradaroba la versione lunga con teschio in lurex, per regalarci un tocco di sexy rock & roll. E l'uomo cosa si metterà? Tanti i modelli tra cui scegliere, mille i colori. L'importante sarà avere una bella abbronzatura!