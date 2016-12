Halle Berry in versione designer

foto Ufficio stampa

- Che Halle Berry fosse in Germania per le riprese del nuovo film “Cloud Atlas”, non era un segreto. Segreto era invece il progetto per il quale, insieme al regista Michael Haussman, la nota attrice americana ha girato uno spot pubblicitario televisivo per promuovere in Europa dall’inizio di marzo la sua prima collezione di calzature. Con l’etichetta “5th Avenue by Halle Berry” la sua collezione comprende 36 modelli da donna estivi, leggeri ed eleganti. E mentre il suo nuovo film è in lizza per aggiudicarsi il premio tra le produzioni cinematografiche più costose (è il film tedesco più caro di tutti i tempi), la sua nuova collezione di scarpe è assolutamente a portata di tutte le tasche e sarà in vendita dal 5 marzo in esclusiva da DEICHMANN. Per l'attrice, premio Oscar per “Monster Ball”, le scarpe non sono un capo di abbigliamento qualsiasi, anzi. “Le scarpe sono l’espressione della nostra personalità e dicono molto della personalità di chi le indossa. Con le scarpe giuste e un’acconciatura perfetta si è sempre a posto”. Creare una nuova collezione di calzature è un sogno che si avvera per Halle Berry. “Quale donna non vorrebbe vedere il proprio nome su una collezione di calzature? È semplicemente fantastico. La mia collezione 5th Avenue è qualcosa che mi ispira. Si tratta di scarpe leggere e facili da indossare, adatte ad ogni tipo di donna, continua Halle Berry. “Sono trendy, alla moda e poco costose: questa è la caratteristica distintiva della mia collezione”. Continua quindi la grande storia di collaborazione tra Deichmann e le grandi star internazionali. Dopo le Pussycat Dolls, le Sugababes e Cindy Crawford, si aggiunge Halle Berry. E chi sarà la prossima? Si accettano scommesse.