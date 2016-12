Alberta Ferretti per Macy's

12:25

- Tanti sono i nomi del fashion system che negli ultimi anni hanno fatto un'incursione nella moda più low-budget. Dal 27 Aprile a questa lista, che comprende già nomi eccellenti come Versace e Lanvin, si aggiunge Alberta Ferretti. La nosta stilista italiana, infatti, ha disegnato una capsule collection, chamata "Impulse", per Macy's, una delle catene di Mall più importanti d'America. La collezione sarà presente in 185 punti vendita Macy's e sul sito internet, e vedrà maxi vestiti colorati, bluse in stile bohémien, pezzi oversize in macramè e dettagli in pizzo o in astratte stampe floreali, il cui prezzo è compreso tra i 50 e i 120 dollari. "Ringrazio Macy's che mi ha dato l'opportunità di sperimentare la qualità e la tradizione italiana attraverso una capsule di abiti a costi contenuti, sfida che ho trovato molto interessante e stimolante. Ho creato una collezione fresca, leggera di abiti estivi e solari che evocassero lo spirito del bel paese e che fossero fedeli al mio stile. Per la campagna pubblicitaria ho voluto una donna seducente, gioiosa ed inequivocabilmente italiana, Maria Carlo Boscono, magistralmente fotografata dall'occhio sensuale e spiritoso di Hellen Von Unwerth che a Positano ha catturato l'energia, la forza, i colori di questa mia collezione. La capacità di Macy's di essere presente su tutto il territorio degli Stati Uniti in location prestigiose, oltre all'importanza e la capacità delle vendite on line, è stata per me un'occasione unica ed entusiasmante per regalare il mio "sogno italiano" ad un pubblico femminile così vasto ed eterogeneo ". Parola di Alberta Ferretti. Una collezione di cui per ora sono solo trapelati alcuni bozzetti, e che vede uno stile sempre elegante, con ispirazioni tratte dal bohémien al garden party. I tessuti sono delicati come lo chiffon e il voile e i colori accesi come gli arancioni i rosa e i blu alternati ai naturali e ai bianchi.