Berenice Bejo

10:59

- E' il volto nuovo di quest'anno, la star più in ascesa del momento. La protagonista del film "The artist", è la vera scommessa del fashion system. Fino a ieri sconosciuta ai più, la giovane attrice francese ha conquistato il cuore di tutti con la sua interpretazione fresca e un lookstrepitoso. E sì, perchè questa bellezza acqua e sapone, dai fulgidi capelli rossi, vestita anni '20 è assolutamente ipnotica, incredibilmente glam. E allora, perchè non adattare questo look anche alla vita reale? Berenice, infatti, per la 64 edizione degli Annual Directors Guild of America Awards, ha scelto di indossare un abito della collezione estiva di Gucci, che proprio dai ruggenti anni '20 traeva ispirazione. Un abito a metà lunghezza, di raso nero interamente ricamato d'oro e con mille frange scintillanti, adatto ad una vera e contemporane Diva del Muto.