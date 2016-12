Alberta Ferretti veste Sanremo

foto Ufficio stampa Correlati L'estate di Alberta Ferretti

- Tra breve inizierà il Festival più atteso della stagione, e tira aria di indiscrezioni. Dopo la "cacciata" di Tamara Ecclestone e l'arrivo del "Mollegiato", oggi arrivano finalmente i primi gossip di moda. E si, perchè Sanremo non è solo una festa della musica, ma anche della moda. Abiti da sogno vestono da sempre le madrine della manifestazione. Quest'anno Ivana Mrazova, giovane modella Ceca nonchè conduttrice del Festival, vestirà Alberta Ferretti per la serata inaugurale. Per ora sono trapelati solo i bozzetti, ma non è difficile immaginare gli abiti indosso a questa splendida ragazza. La prima serata, sarà in concomitanza con San Valentino, e quindi non ci stupisce vedere tra i disegni un bellissimo abito da principessa rosso, il colore simbolo dell'amore. Sicuramente Ivana ci farà innamorare tutti!