Armani/Casa conquista Mumbai

14:30

- Al via un nuovo progetto per Giorgio Armani: progettare l'interior design delle residenze delle "World Towers" di Mumbai. Le torri, dalla forma ricurva, unica nel suo genere, offriranno un'esclusiva esperienza e una vista mozzafiato. Situate proprio nel centro di Bombay, nella prestigiosa area del "Lodha Place", un incontro di lusso, cultura e bellezza contemporanea, le World Towers conterranno soluzioni abitative moderne e ricercate. Questo è il primo progetto realizzato dall' Interior Design Studio Armani/Casa in Asia, ed è caratterizzato da un look moderno, elegante e molto indiano. E sì, perchè gli interni sono perfettamente integrati nella cultura dell'India, all'insegna del comfort e della funzionalità, segni distintivi proprio della visione di Girgio Armani del design.< "Così allo stile di Armani/Casa in questa straordinaria città ho voluto dare un gioco di luce, un tocco unico. Dall'incontro con questo straordinario Paese, posso dire che in qualche modo ne sono uscito cambiato". Parola di Giorgio Armani. Un "Passaggio in India" all'insegna dello stile e dell'eleganza più ricercata.