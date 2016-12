- Oggi parliamo di Jennifer Lopez, la pop star latinoamericana più famosa al mondo e l'attrice latina più pagata nella storia di Hollywood. Icona glamour per eccellenza, non perde mai l'occasione per sfoggiare look mozzafiato. Ospite del "Late Show" di David Letterman, J Lo, ha scelto di indossare un cappottino di lana beige con inserti in pelliccia, molto bon ton. Il cappotto, disegnato da Alberta Ferretti, regala alla nostra diva, un'allure di eleganza senza tempo, molto chic.

foto Ufficio stampa

Ma la nostra Jennifer è una che ama giocare con la propria immagine, e quindi eccola in una versione più rock firmata Cavalli. L'abbiamo vista, infatti, aggirarsi per New York con indosso un paio di jeans, un maglione di lana e una preziosissima sciarpa in pelliccia. Un look decisamente più tough. Il tocco di stile? Maxi heels abbinati e un paio di occhialoni da vera diva. Che dire: "Jenny from the block!"