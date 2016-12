Giorgio Armani Privè

foto TV Moda

18:40

- La collezione Haute Couture disegnata da Giorgio Armani per l'estate 2012 è pensata per donne moderne e sicure di sè. E' una sfilata forte, che "rompe" con la tradizione, come si può facilmente notare osservandone i colori. Affianco ai toni tipici di giorgio Armani, come il grigio, troviamo una novità: il giallo chartreuse, quel colore che contiene una buona parte di verde e un'anima fluo. E' un surrealismo prezioso: paillettes e Swarowski si mixano a richiami "snake", come le stampe leggere e sussurrate, e i ricami. Eterea ma allo stesso tempo concreta, la donna d'alta classe proposta a Parigi è una vera e propria principessa nell'arte dell'eleganza più accurata. A rendere ancora più speciale questa collezione, bisogna ricordare le personalità presenti allo show: Cameron Diaz e Jessica Chastain, che, proprio qualche momento prima dell'inizio della sfilata ha scoperto di essere stata nominata agli Oscar per la sua interpretazione in "The Help". E speriamo che Armani le porti fortuna, in bocca al lupo, Jessica!