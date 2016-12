In volo con Chanel

foto TV Moda

18:38

- "Volare, oh oh, cantare, oh,oh,oh,oh, nel blu dipinto di blu..." Così canta Karl Lagerfeld nel backstage della sfilata d'Alta moda di Chanel. Una collezione che riprende il concetto del blu, colore dell'aria e del mare, del giorno e della notte. L'idea è nata durante un lungo viaggio in aereo e allora il Grand Palais si trasforma appunto in questo: un maestoso aereo! Allure scanzonata per una collezione giovane, preziosa ma molto rilassata. Linee semplici e comode per abiti adatti alla vita moderna, muniti di tasche nascoste. E' una couture adatta alla vita quotidiana, non solo alle grandi occasioni. Un ritorno al passato, quando per un bell'abito ti rivolgevi alla sarta, non al negozio. C'est très chic!