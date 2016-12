I SAG Awards 2012

foto TV Moda Correlati Le foto del Red Carpet

- Sono passate due settimane dai Golden Globe e una dalle nomination agli Oscar, e la voglia di premi impazza ad Hollywood. Questa volta tocca ai SAG Awards, ovvero gli Screen Actor Guild Awards, i premi che gli associati al sindacato statunitense degli attori, sia cinematografici che televisivi, ogni anno consegnano agli interpreti che si sono distinti maggiormente per le loro performance. Un Red Carpet da favola, che ha visto come protagonisti star del calibro di George Clooney, come al solito accompagnato dall'inseparabile fidanzata Stacy Keibler, o della coppia di bellissimi Brad Pitt e Angelina Jolie. Abiti da sogno per bellezze mozzafiato, gli stilisti non si sono certo risparmiati: e allora ecco una stupenda Michelle Williams, candidata per il suo ruolo da protagonista in "My week with Marylin", indossare un lungo abito rosso Valentino, oppure Kyra Sedgwick, interprete della serie poliziesca "The closer", sexy in un Gucci rosso vivo dai tagli stategici, che mettevano in evidenza un minuscolo tatuaggio sul fianco. Quest'ultima, accompagnata dal marito Kevin Bacon, era non solo candidata , ma ha anche presentato un premio. Per ultima dobbiamo assolutamente citare Lea Michele, giovanissima interprete della serie "Glee", che ci ha abbagliato con un Versace dallo spacco mozzafiato. I SAG Awards, quest'anno, hanno visto trionfare il fil "The Help", che ha vinto sia nella categoria miglio cast, che per il ruolo di protagonista femminile ( Viola Davis ha scalzato attrici del calibro di Maryl Streep e Glenn Close), oltre che per quello di attrice non protaginista per l'interpretazione di Octavia Spencer. Che dire, la lotta agli oscar si fa sempre più agguerrita: al duo di favoriti , "Hugo Cabret" di Scorsese e "The Artist", si aggiunge "The Help".Aspettiamo la cerimonia per il verdetto.