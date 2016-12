La pre-collezione di Roberto Cavalli

foto TV Moda Correlati La pre-collezione Roberto Cavalli per l'inverno 2012/2013

- E’ tempo di sfilate, e la voglia di moda è sempre più pressante, ma per fortuna gli stilisti ci propongono un assaggio gustoso in vista della prossima settimana della moda. La pre collezione Roberto Cavalli per l’inverno 2012/2013 si ispira agli anni ’50 e ’60, precisamente alla Kinetic Art, quella corrente artistica che vedeva nel movimento la sua fonte d’ispirazione. Ovviamente non può mancare l’animalier tipico delle stampe Cavalli, e l’incontro di questi due universi dà vita a una collezione dai grafismi optical e dalle silhouettes geometriche e strutturate. Una collezione forte ed energica, fatta di pelle che incontra la vernice, di pellicce intarsiate e dettagli in pelo, preziosissimi e ricercati. Torna la voglia di plissè e i volumi si fanno ampi e accentuati. I colori sono saturi, e il risultato sono capi ricchi, vividi e suntuosi, per moderne principesse rock.