11:24

- Giorgio Armani è forse lo stilista contemporaneo più famoso al mondo, tanto da essere coprannominato "Re Giorgio", un re dello stile e dell'eleganza mai scontata. Il suo è uno stile classico ma mai banale, una continua ricerca della qualità, sia nella moda che nei suoi altri mille progetti. E sì, perchè, una delle cose che più lascia stupiti è come riesca sempre ad essere "sul pezzo". Mille progetti e mille successi, come è successo per la sua linea di desgn "Armani Casa", lanciata nel 2000 e ormai una realtà riconosciuta e sempre in costante crescita, o per la catena alberghiera "Armani Hotels & Resorts", che sta conquistando il mondo. Troppi sono i progetti firmati Armani per nominarli tutti, quello che bisogna però ricordare è che Giorgio Armani è forse il designer che si sta applicando di più per la creazione di un lifestyle completo e sempre conturbante. Nella storia della moda, Giorgio Armani si impone per la sua ricerca nelle giacche, che reinventa, destrutturandole. Via i supporti interni, come le imbottiture, e spazio al restyle, spostando bottoni e modificando le proporzioni tradizionali. Il risultato è un tailleur maschile ma dal forte sapore femminile, il capo adatto ad ogni donna contemporanea. Ma come Valentino, anche Re Giorgio ha un colore di riferimento: il blu-Armani che si affianca spesso a toni più puliti come i grigi e i beige, anche se talvolta nelle sue collezioni non mancano colori più "eccentrici", come il rosso o il verde. La sua moda è sempre contraddistinta da tagli puliti e ricerca sulla silhouette, spesso la fonte di ispirazione viene dalla cultura araba o orientale, che reinterpreta sempre in chiave iper chic. E' uno stilista molto amato dalle star, che lo scelgono spesso per i Red Carpet più prestigiosi al mondo, e che di sovente sono ospiti delle sue sfilate. Negli anni abbiamo visto, tra gli altri, George Clooney, Leonardo Di Caprio, Tina Turner e Cate Blanchett in prima fila ai suoi show. Il suo rapporto con il cinema nasce nel 1980, quando realizza i costumi per "American Gigolo", dove veste un Richard Gere davvero travolgente. Proprio la scena iniziale di questo film è untributo alla moda di Re Giorgio, con quelle stupende inquadrature su quelle giacche così sartoriali e bellissime. Dopo questa prima entusiasmante prova, Giorgio Armani continua in questa veste di "costumista", "vestendo" film che hanno lasciato un segno nella storia del cinema, come "Gli intoccabili", "The dark knight" fino a "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino, dove veste un Brad Pitt "particolare" in abito da sera. Ne ha fatto di strada il ragazzo di Piacenza che ha iniziato come vetrinista de "La Rinascente" e il futuro sembra colmo di sorprese. Il Re non vuole abdicare.