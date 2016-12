Harmont & Blaine

foto TV Moda

14:17

- L'uomo per l'inverno 2012-2013 si ispira al futurismo, con i suoi colori vibrati come i verdi, i rossi e i gialli. Le linee sono comode e i capi facilmente abbinabili, per un guardaroba concreto e pratico. I materiali e le lavorazioni sono preziosi, la libertà di esprimersi è totale.Le silhouette sono strutturate ma morbide, all'insegna di un nuovo concetto di "Elegant Relaxed Style".E' una moda pratica e composta da tutti quegli elementi ormai immancabili per l'uomo moderno: giacche tecniche da indossare sotto i blazer e maxi cappotti oversize caldissimi. I dettagli sono i veri emblemi di stile, è lì che si vede la vera eleganza: asole colorate e fodere a contrasto, per un bassotto sempre simbolo di eleganza.