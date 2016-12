L'eleganza di Valentino a Firenze

foto TV Moda

13:32

- E' un evento, non solo una sfilata. E' la prima volta che l'uomo Valentino, disegnato da Pier Paolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, sfila a Firenze, proprio durante il Pitti, il luogo in cui debuttò, nella sala bianca, proprio monsieur Valentino. Ma torniamo alla moda: è un omaggio al cinema italiano, nel segno di un'eleganza ineguagliabile, ma ricercata per sè stessi, non per gli altri, e di una "mascolinità" contemporanea. Le silhouette sono anni '60, ma il guardaroba è assolutamente contemporaneo. La sartorialità è ovviamente uno dei tratti distintivo di questo uomo, in pieno stile Valentino.