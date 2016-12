L'uomo di Ermenegildo Zegna

12:34 - Classico e sempre molto sartoriale, l'uomo firmato Ermenegildo Zegna anche per il prossimo inverno non rinuncia mai alla sua innata eleganza. Ama la montagna, ed ecco perchè questa collezione fa del calore e del comfort una delle sue principali prerogative. Cappotti caldi, completi rigorosi e spazio agli accessori come le maxi borse porta tutto o i papillon. Silhouette avvitate, una palette di colore che va dal cammello al bianco e nero. Ricordi anni '60 per un uomo dallo stile impeccabile e dall'eleganza contemporanea. Uno 007 che fa dello stile la sua vera arma segreta.