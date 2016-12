Gucci: the romantic side of men

foto TV Moda

12:18

- E' un rocker romantico, quello disegnato da Frida Giannini per l'inverno 2012 2013. Tessuti broccati ricoprono questi moderno Dorian Grey, splendidi in quegli outfit dall'allure decadente ma sempre molto contemporanea. Ecco allora il cappotto militare, il chiodo e la pelliccia, rivisitati, però, in chiave slim e intellettuale. "Sono poeti maledetti ma con un'attitudine molto rilassata", parola di Frida Giannini, e il risultato è uno stile grunge ma bohemienne per dandy moderni e sofisticati.