Rihanna in versione iper sexy

- Anche Rihanna si spoglia, ma lo fa con stile, anzi con eleganza. La cantante originaria delle Barbados, infatti, è la nuova testimonial globale per Armani Jeans e Emporio Armani Underwear. Le fotografie, scattate a Dublino da Mert & Marcus, ci ripropongono la cantante del momento in versione sexy e sofisticata. Eccola, quindi, in versione rigorosamente bianco e nero, esibire un corpo tonico e mozzafiato indossando un completino intimo o un paio di jeans come seconda pelle. continua il viaggio di emporio Armani Underwear nella seduzione: dopo Rafael Nadal e David e Victoria Beckham è il momento di Rihanna: che dire, aspettiamo i maxi cartelloni per strada!