Rock, sexy e provocante,è la donna Dsquared2. Tra rockstar e groupie, sceglie colori accesi per uno stile deciso e molto urbano. I gemelli Caten anche questa volta ci stupiscono, e trasformano la passerella in un music festival, tra Woodstock e Rock Werchter. In passerella tanta energia, libertà e molto glamour, questa è la ricetta per un look cool, giovane e fresco.



Rock e glam, ama l'animalier, gli hot-pants in denim e i lunghi abiti d'ispirazione gitana. Pratica, scegli stivaloni da pioggia, ma essendo sempre molto ricercata, ci aggiunge il tacco.



Super accessoriate, hanno un look vissuto e compassato. Cappellini, gli immancabili occhiali da sole (forse per nascondere le occhiaie dovute a una seratona) e gioiellini a profusione, impreziosiscono i look in quel modo unico e reale che solo Dean & Dan sanno portare in scena.



Queste moderne Pamela des Barres occhieggiano agli anni '70, indossano camicie a quadri e t-shirts con stampata la bandiera a stelle e strisce, e, birra in mano, sono pronte per il palcoscenico. Che la festa abbia inizio.



