18:21 - « Ho scelto di chiamarlo silos perché lì venivano conservate le granaglie, materiale per vivere. E così, come il cibo, anche il vestire serve per vivere » (Giorgio Armani)



Nasce a Milano l'Armani Silos, uno spazio espositivo, situato in Via Bergognone 40, che illustra l’esperienza professionale di Re Giorgio.

Progettato in un'ex-granaio dall'architetto giapponese Tadao Ando, il percorso museale si sviluppa su quattro piani (4.500 metri quadrati) e presenta una retrospettiva di quattro decenni dello stile Armani tramite 600 abiti e 200 accessori.



Un percorso unico per vivere appieno tutta la magia griffata Giorgio Armani.



40 anni di Armani Tina Turner, Leonardo di Caprio, Hilary Swank e tante altre star per festeggiare 40 anni di stile firmato Giorgio Armani