Al via ARMANI/LABORATORIO, il nuovo progetto di formazione dedicato ad un percorso di specializzazione nell’ambito del cinema, orientato alla produzione finale di un cortometraggio dedicato all’universo Armani, che sarà realizzato nello spazio di Armani/Silos.

Il laboratorio si sviluppa secondo una logica mentore/allievo.

Per ogni disciplina un mentore di riferimento e un allievo in via di specializzazione interagiscono secondo un’ottica di circolarità delle conoscenze e di trasmissione tra generazioni di un patrimonio culturale e artistico eccellente.

Tutti gli otto creativi selezionati hanno un rapporto privilegiato con il proprio mentore, ma assistono alle lezioni tenute anche dagli altri mentori, in un orizzonte di tematizzazione condivisa delle complessità e dei meccanismi interdisciplinari della produzione cinematografica.

I ragazzi, specialisti nelle diverse discipline, sono: Marco Armando Piccinini (regia), Alessandro Padovani (sceneggiatura), Andrea Cordaro (fotografia), Midori Hasuike (scenografia), Artemide Alfieri (montaggio), Sofia Casciardi (costumi), Camilla Spalvieri (make-up artist) e Silvia Acquapendente (hair-stylist). Ognuno di loro sarà affiancato nel percorso di Armani/Laboratorio da un professionista nelle rispettive aree di competenza: la sceneggiatrice e scrittrice Francesca Marciano, il regista Michele Placido, il direttore della fotografia Luca Bigazzi, il montatore per il cinema Patrizio Marone, i costumisti Gabriella Pescucci e Alessandro Lai, lo scenografo Paki Meduri, il make-up artist Maurizio Silvi e l’hair-stylist Aldo Signoretti.

L’incontro, alla presenza anche di Roberta Armani, è stato un importante momento di discussione e di confronto che ha gettato le basi per la realizzazione del cortometraggio che verrà girato a conclusione delle lezioni pratiche e teoriche che si svolgeranno dalla fine di novembre presso l’Armani/Silos di Milano. Dopo una presentazione incentrata sul legame inscindibile tra Armani e il mondo del cinema e le ripercussioni che questo ha da sempre sull’estetica dello stilista, sono stati presentati i lavori con i quali i ragazzi si sono candidati e grazie ai quali sono stati selezionati.