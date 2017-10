Antonio Marras: la collezione per l'inverno 2016

Amore per il cinema, per la musica, per la letteratura: tutto concentrato in una collezione di moda che diviene un racconto, una visione romantica. E' lo spirito creativo di Antonio Marras, che ancora una volta proietta lo spettatore in un'esperienza magica. Questa nuova femminilità trae le sue suggestioni dal film Adele H., la storia d'amore e di follia della figlia di Victor Hugo che si innamora di un ufficiale e parte per seguirlo in giro per il mondo. Pazzia che si traduce nella combinazione anarchica di elementi differenti e in un'evoluzione inattesa da abiti sobri, quasi militari, a un mix eccentrico che culmina nell'uscita finale: un pigiama avvolto da un'enorme coperta. Il tutto accompagnato dalle vibrazioni elettroniche del Theremin, che fanno da colonna sonora a questo splendido film.