Aniye By: la collezione per lʼinverno 2017-18

Nel cuore liberty del Circolo Filologico Milanese, il rock brand ANIYE BY ha acceso gli animi presentando la sua nuova collezione donna per il prossimo autunno-inverno, al ritmo pink-punk di Roshelle, la rebel girl di X-Factor che ha scaldato l'atmosfera con una live performance in esclusiva, regalando al pubblico anche l'esibizione di un suo inedito

Una sfilata/evento che ha attratto e coinvolto la stampa estera e internazionale assieme a style influencers, tra cui le gemelle Le Donatella e Roberta Ruiu oltre a numerose bloggers. La cantante dall'alternative attitude ha interpreato diversi pezzi: Animal di Yelawolf, Doo Wop di Lauryn Hill, Ain't my fault di Zara Larsson, assieme al suo pezzo originale What U Do to Me by Roshelle. Un mélange di moda e musica che ha dato vita al SILVER CONCEPT della collezione. La parola d'ordine della collection è infatti l'ARGENTO: l'argento elettrico ispirato dal sound di Anarchy in the UK e Smell like teen Spirit. Camicie a scacchi e fiorellini grunge si alternano a pizzi, stelle e reti. E ancora, abiti lunghi e trasparenze da sogno dialogano con puffa plum vellutati e platform boots dal ritmo Punk & Brit. Al rock-mood si aggiunge l'ironic-approach: di colpo si giunge nelle atmosfere letizie e giocose di un Luna Park, in un susseguirsi di lace purpurei, abiti printed tatto e felpe avvolgenti e oversize. Un tocco sweety capace di rendere cute and cuddly anche il più maschile degli style.

Total Look completi di décolleté ingioiellate di borchie alla caviglia o sneakers chains e ancora New Tata Bags. Alessandra Marchi, Direttore Creativo di ANIYE BY, spiega: "la nostra è un'azienda agile e dinamica, capace di interpretare le richieste del mercato e del consumatore finale e di rinnovarsi continuamente, non solo in termini di stile e creatività ma anche di management", per questo è capace di cogliere immediatamente le sollecitazioni in fermento e allinearsi al futuro.