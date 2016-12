Angelo Marani: la collezione per l'inverno 2016-17

E' la bellezza che si nasconde dietro al dettaglio imperfetto, il vero fulcro della collezione per l'inverno 2016-17 di Angelo Marani. In un viaggio che ripercorre i 40 anni del punk, il designer italiano crea un mix di contemporaneità graffiante e seduzione romantica. E così l'imperfezione diventa un particolare da incastonare in un decoro prezioso.

Grande spazio ai colori: rosso, bluette, bianco e nero si sposano con organze stampate, pelle dipinta a mano, tulle ricamato con paillettes.

In passerella sfilano capi dai pizzi trasparenti, lunghe vestaglie che scivolano sul corpo e divertenti stivali dipinti a mano tempestati di borchie.