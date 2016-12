La donna pensata da Angelo Marani per l'estate 2016 è femminile, colorata e molto fresca. Ama i fiori dai colori accesi che diventano così i protagonisti indiscussi delle stampe. Si ispira alla Costa Smeralda degli anni '70 e sceglie colori fluo per abiti traforati e gonne laserate. Le silhouette si scostano dal corpo con leggerezza e trasparenza. La natura si fa grafica, in questo inno all'alta artigianalità del Made in Italy.