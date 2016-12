Esce “American Dreamer”, l'autobiografia di Tommy Hilfiger,che ripercorre la vita e la carriera di uno dei più famosi designer di moda. Dagli esordi come brillante imprenditore ad Elmira, a New York, alla fondazione del brand omonimo fino all'espansione internazionale, l'autobiografia svela i ricordi più genuini e commoventi di Hilfiger.

"Dopo oltre 40 anni nel mondo della moda, volevo rendere pubblici i ricordi legati alla mia vita e al mio brand", ha dichiarato Tommy Hilfiger. "American Dreamer è un viaggio attraverso i momenti che hanno segnato la mia carriera e la mia vita privata, dall'infanzia ad Elmira, a New York, fino alla creazione di un'attività globale. Non vedo l'ora di condividere la mia avventura e spero di poter essere di ispirazione per chi desidera inseguire i propri sogni".

"Quando penso a Tommy Hilfiger, penso a uno stilista che è stato in grado di avvolgere la moda nella bandiera americana. In American Dreamer, Tommy spiega come si è ispirato a (rock) star e righe (preppy) inventando un look - e un brand - che sono riconosciuti a livello globale come la quintessenza americana e come un nome che continua ad andare a tempo con la musica pop."

-Anna Wintour

"Tommy è arrivato nel mondo della moda quando era in voga l'hip-hop, per cui era stato immediatamente adottato da rapper e rocker. Da quel momento, anno dopo anno, è sempre stato all'avanguardia con il suo stile elegante ma alla moda. La sua energia creativa mi ha sempre ispirato. È proprio lui in American Dreamer."

-Mick Jagger

"Tommy è una fonte di ispirazione per moltissime persone. American Dreamer rivela come è riuscito ad avere successo e a farlo con integrità. Ho avuto la fortuna di conoscere Tommy e ogni volta che parliamo imparo qualcosa di nuovo sulle strategie per creare un'attività di successo."

-David Beckham

"Tommy è una delle persone più sincere che conosca! In American Dreamer si sente la sua passione per tutto quello che fa: moda, paternità, famiglia e amicizia!"

-Alicia Keys