In occasione della 92° edizione di Pitti Immagine Uomo, Allegri lancia un nuovo concept: “techlegance”. L'idea è quella di unire tecnicità ed eleganza, senza rinunciare ai canoni stilistici del brand. Nasce così l'impermeabile in nylon tinto in capo, con una tecnica speciale che dà vita a colori intensi, profondi e tridimensionali, che variano a seconda della riflessione della luce.

Allegri sperimenta anche con la costruzione dei capospalla, adottando espedienti come l'alta frequenza, che ne permette l'assemblaggio eliminando completamente le cuciture e li rende così completamente impermeabili.

L' innovazione si estende anche ai capi più tradizionali, come il bomber, che viene proposto in versione trasformabile e versatile: attraverso bottoni interni è possibile letteralmente “allungare” il capo, in modo da adattarlo alle condizioni climatiche e alle proprie esigenze.

Una collezione ibrida, che rappresenta la sintesi perfetta di quasi quarant'anni di storia.