Alla Festa del Cinema di Roma va in scena “Wall of Dolls”

La città eterna è il palcoscenico ideale per l'anteprima del film, non solo per il prestigio della cornice della Festa del Cinema, ma anche per la sensiibilità dimostrata dalla Regione Lazio verso il tema, che ha portato all'approvazione di una legge contro la violenza di genere.

Tanti i personaggi e le associazioni che hanno partecipato a “Wall of Dolls”: Alberta Ferretti, Alessandro Enriquez, Antonio Marras, BearBag, Beatrice B, Bollicine di Stile, Byblos Milano, Caterina Lucchi, Clips, Colmar, Costume National, Dimensione Danza, Elena Mirò, Elisabetta Franchi, Ermanno Scervino, Etro, Eva Cavalli, Extro, Fausto Puglisi, Francesco Scognamiglio, Frankie Morello, Genny, Geox, Happiness, Izumi Ogino - Anteprima, Keep Out, Kristina Ti, Laura Biagiotti, Le Silla, Liborio Cpaizzi, Luisa Beccaria, Mantù, Manuel Facchini, Martino Midali, Mauro Gasperi, Max Mara, MiMiSol, Missoni, Nenella Impiglia - Vic Matiè, OVS, Paola Montaguti - Miss Grant, Petite Robe di Chiara Boni, Pierre Mantoux, Raffaela D'Angelo, Salvatore Ferragamo, Sfizio, Stella McCartney, Tatù, The Studio Pilates, Trussardi, Vladimiro Gioia, Vivienne Westwood, Valeria Fedeli - Vice Presidente Senato Italiano, Cristina Tajani - Assessore alla Moda di Milano, Rosaria Iardino, Giusy Versace, Valentina Pitzalis, Lucia Annibali, Laura Roveri, Anna Santinello, Annamaria Bernardini De Pace, Antonietta Laterza, Beppe Convertini, Bruna Tiberio - Ghost, Chiara Pavoni, Chiara Rapaccini, Cristina Scocchia - L'Oréal Italia, Dario Ballantini, Elenoire Casalegno, Elisa Savi Ovadia, Eloisa Reverie Vezzosi, Fiorella Cappelli, Francesca Carollo, Ginger Bender, Gisella Borioli e Luna Lucchini - Super Studio, Giusy Ferreri, InVeloVeritas, Janka + Creator, Jo Fabbri, Laura Antonini, Luisa Pronzato, Malika Ayane, Marcello Manca, Margò Volo, Maria Grazia Cucinotta, Marianna Giulianelli - I Baccelli, Marianne Mirage, Max Laudadio, Michela De Petris, Michela Zanarella, Mimma Biagi, Paola Iezzi, Patrizia Fratus, Samatha Mimou, Sara Piolanti, Stefania Santini, Stella Filippone, Tessa Gelisio, Tommaso Pantuso.

Le associazioni: Donne in Rete, We Word, La 27 Ventisettesima Ora, Banche del Tempo, AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Associazione EVA, Piccolo Principe, Ajka - Essenza, Donne in Quota, Alveare, Fare x Bene, Kore, A Casa di Maru, D come Design, SVSL - Senza Veli Sulla Lingua, 100x100 Donna, D Diritto, Articolo 51 Democrazia Paritaria, Viva Vittoria, Niente Paura, Saporbio, Sirena Project, Small families, Inner Wheel, Zeroconfini Onlus, Rete Antiviolenza Ticino Olona, Associazione Italiana Donne Medico, Valeria - Associazione di Promozione Sociale, Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne, Feder Casalinghe, Obiettivo Famiglia.