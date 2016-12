All'asta una giornata alla Milano Fashion Week con Jo Squillo

15:33 - Il mondo della moda è la tua passione? Quanto ti piacerebbe scrivere un articolo dopo aver partecipato ad una sfilata esclusiva, in prima persona?Jo Squillo e il suo team di Tv Moda lanciano una sfida a tutti gli interessati. L'appuntamento è fissato per la prossima fashion week, a Febbraio, in cui sarà possibile diventare una giornalista di moda per un giorno. Come? In primis, affiancando la conduttrice, Jo, per le interviste a stilisti e celebrities lì presenti, come hai sempre visto da casa. Poi, sarà possibile conoscere indiscrezioni e curiosità direttamente dalla fonte. E, per una volta, si avrà il privilegio di scoprire e commentare in anteprima le nuove e future tendenze.



Che ne dite poi di un giro nei famosi backstage? Modelle, cambi d'abito, ritmi frenetici, fotografi...



Un'esperienza unica, un sogno che si realizza grazie a questa iniziativa che però, mostra anche forte sensibilità e sostegno ad un progetto benefico: i ricavati dell'asta, infatti verranno devoluti a We World Intervita Onlus, un'organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo. Presente in Italia, Africa e America Latina, si offre a supporto delle comunità locali nella lotta a povertà e disuguaglianze, dei bambini e delle donne. E' proprio su queste ultime che si focalizza il progetto “SOStegno Donna”, realizzato, per ora, in tre ospedali italiani: sono degli spazi multifunzionali, aperti h24, sette giorni su sette, nel pronto soccorso. L'intento non è solo curare le vittime della violenza ma anche riconoscere e affrontare efficacemente la questione con tempestività e indicare servizi di supporto sul territorio. Si pensi ai numeri: in un anno, sono 900 le donne maltrattate a cui il progetto potrà dare il suo aiuto e 150, tra medici e infermieri, coinvolti nella formazione specialistica. Insomma, l'idea di base è quella di un'esperienza femminile a 360 gradi che unisce il piacere di una passione all'utilità di dare un contributo all'insegna della solidarietà.



http://www.charitystars.com/product/diventa-giornalista-di-moda-per-un-giorno-con-jo-squillo-e-seguila-alle-sfilate-della-milan-fashion-week





Per cui, cosa aspettate?





Maggiori informazioni saranno comunicate via mail alla fortunata, ma se avete dubbi basta scrivere a info@charitystars.com.