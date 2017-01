Alexis Mabille gioca con la femminilità e con la sinuosità delle silhouette. La collezione Autunno-Inverno 2016 appare irriverente ma equilibrata.

In passerella, la sartorialità si contrappone al glamour. Le camicie, accollatissime, si abbinano ai bermuda mentre i pantaloni perdono parte del proprio rigore classico “grazie” alle bluse floreali e colorate. Gli abiti-sottoveste sono quasi nascosti dagli spolverini in silicone trasparente.

Per la sera, i look diventano più fluidi. Little black dress e maxi felpe ironizzate da gatti stampati qua e là.

Il pijama si trasforma in un completo prezioso: pailettes e revers, in satin, a contrasto, rendono il look decisamente più sofisticato.

L’allure sensuale dell’intera collezione si riconferma anche negli accessori: sandali in pelle, maxi gioielli scultura e collant a pois diventano essenziali per completare l'outfit.