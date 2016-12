Alexis Mabille: la collezione Haute Couture per l'estate 2015

12:51 - "Ci sono serate strane quando i fiori hanno un'anima”. Come un’eco luminosa, i versi di Baudelaire rispendono sulle passerelle dell’haute couture parigina. Amore, passione, arte e letteratura sono emblema della collezione Primavera Estate 2015 di Alexis Mabille: le sue creazioni possiedono un’anima ben delineata e, legate indissolubilmente l’una all’altra, conquistano il cuore. Dentro lunghi abiti a sirena, bustier e giacche con ampie scollature, sfila una “combattente”capace di trasformarsi in una seduttrice dal fascino irresistibile. Predilige il pizzo ed osa con maxi fiocchi in satin, paillettes e capi dalle tonalità accese che, sulla falsa riga di volumi e applicazioni, creano dei seducenti giochi di trasparenze. Fil rouge della collezione sono i grandi fiori ricamati o stampati che, impreziositi da pietre e cristalli, sbocciano sugli abiti in chiffon e sui kimono rivisitati. La palette spazia dal color lampone all’intenso blu elettrico, mentre le nuance delicate scindono e compongono il tema della collezione. Coloratissime le piume in testa che, in alternativa alla colorazione dei capelli, creano originali acconciature.





Si apre così un mondo che, rimembrando le parole di Charles Baudelaire, riflette un romanticismo d’altri tempi. Un mondo in cui esplodono i sentimenti inconsci, attraverso nuove forme.