Alessandro Angelozzi Couture 2016

La nuova Bridal Collection firmata Alessandro Angelozzi trae ispirazione direttamente dall'Universo.

Il cosmo, con le sue costellazioni, diviene poetica suggestione per abiti che raccontano i segni zodiacali, e con essi il carattere e la personalità delle donne che vi si riflettono. Linee scivolate, sete lucide e ricami regalano sicurezza a donne protagoniste, con giochi vedo non vedo, sinonimo di femminilità presente, ma mai ostentata. Per le più sognatrici, ampi abiti baloon dalle preziose decorazioni in pizzo e lievi sfumature pastello. Dunque non solo bianco, anzi, la palette colori si estende al rosso, al blu stellato, fino al contrasto bianco e nero!

E per chi desidera osare fino in fondo, ecco il corpetto in jeans mixato al lurex e impreziosito da cristalli Svarowski...per essere sempre se stesse anche nel giorno più bello!