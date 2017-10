Alberta Ferretti: la collezione per l estate 2018

21 settembre 2017 17:00 Alberta Ferretti: la collezione per lʼestate 2018 Eleganza mai banale.

Per la Primavera Estate 2018 Alberta Ferretti volge lo sguardo al suo DNA di leggerezza con una nuova sensualità nascosta e crea una collezione dalla semplicità sofisticata ma con interventi inaspettati. “Ho guardato alla mia visione di moda adottando un punto di vista dinamico. Come attraverso l’occhio mobile di una camera da presa, ho abbracciato in un’inquadratura il passato e il presente e ho capito che avevo voglia di dare alla mia leggerezza lo spessore della sensualità, la sorpresa dell’inaspettato, la semplicità di un’attitudine luminosa. E’ nata così una collezione quasi sentimentale che descrive il mio attuale stato d’animo, un momento di riflessione creativa in cui mi interessa percorrere il rinnovamento della mia autenticità. E ho inquadrato un gruppo di donne che si confrontano sulla loro diversità” dichiara Alberta Ferretti.

Da questo sguardo rinnovato sullo stile Alberta Ferretti, nasce una nuova leggerezza, più affettuosa verso il corpo femminile, che prende origine dalle linee pulite, essenziali ma non minimali, da una silhouette che pur essendo lineare si interro0mpe creando volumi inaspettati sui abiti cappa in jersey o che adotta scollature totali sul dorso di abiti severi. Una linearità che ama interrompersi attraverso gli effetti tremblant dei ricami geometrici che mimano le paillettes o utilizzando le piume per descrivere superfici in movimento. Oppure dando alle paillettes dimensioni in degradè che sottolineano la lunghezza dell’abito mentre lo ricamano. Una leggerezza che si fa pura sensualità nei costumi da bagno in cui il nero si replica nei grafismi costruiti dalle cinghie, negli abiti di chiffon trasparenti o in quelli in cui il ricamo perde la sua funzione decorativa e diventa il punto luce di un percorso di luminosità che si espande negli abiti di lurex che, declinati nei colori pastello, descrivono il movimento ritmico e leggero della liquidità.