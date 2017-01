Alberta Ferretti: la collezione per lʼestate 2017

Alberta Ferretti firma una collezione Primavera-Estate 2017 decisamente incantevole, dove emerge un lato super femminile che però si sovrappone a quello maschile.

La stilista si rivolge ad una donna romantica ma allo stesso tempo solare, consapevole della propria bellezza.

Tripudio di colori e volumi leggeri per una serie di abiti fluttuanti ispirati al Sud America e alla passionalità latina che conferisce all’intera linea una vitalità contemporanea.

Le maxi gonne, abbinate a micro top, dominano la scena. Balze e volant rendono gli outfit gipsy e solennemente teatrali, non adatti proprio a tutte ma sicuramente di grande impatto scenico.

I dress midi o lunghissimi presentano trasparenze ben studiate e i pantaloni ampi sono abbinati a bluse e corpetti indossati sotto i kimono.

Tra gli accessori compaiono le cinture western allacciate in modo tale da mettere in risalto il punto vita e le borse bisacce in cuoio portate on back per lasciare più libertà di movimento.