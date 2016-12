Addio ad Oscar de la Renta

10:50 -

Lutto per il mondo della moda. Nella notte di Lunedì è morto Oscar de la Renta, stilista tanto amato dalle star di tutto il mondo. All’età di 82 anni, ci lascia un’icona del mondo fashion Made in USA, da sempre sotto i riflettori. Da Jackie Kennedy ai boyscout americani, passando per tante celebrity, come Amy Adams, che l’ha scelto per gli Oscar 2014, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Taylor Swift , Claire Danes e tantissime altre, come la neo signora Clooney, hanno amato il suo stile. Colorato, prezioso, un pò eccentrico ma un emblema di quella eleganza senza tempo, come l’ha definito Hillary Clinton.



Oscar de la Renta, nato nella Repubblica Dominicana, a 18 anni si trasferisce a Madrid dove studia e dipinge all’Accademia di San Fernando. E’ qui che si innamora della moda, e inizia a collaborare con maison spagnole. Parigi è vicina e dopo poco vi si trasferisce per collaborare con la maison Lanvin, come assistente di Antonio Castillo.



La sua è una storia di successi, di stile impeccabile e di amicizie durature. Come quella con la direttrice di Vogue America, Anna Wintour, nata negli anni ’60 e durata per più di 50 anni.

82 anni di stile, personalità e innato buon gusto. Una perdita per tutti gli amanti della bellezza.

