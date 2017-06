Addio a Carla Fendi

Ci ha lasciato Carla Fendi, la quarta delle cinque sorelle Fendi.

Stilista, imprenditrice e mecenate, e' lei che portò la maison all'internazionalizzazione, puntando sul mercato americano, allora sconosciuto ai più. Dall'amministrazione alla produzione, dalla progettazione alla comunicazione: Carla Fendi è stata da sempre uno dei pilastri della griffe.

Negli anni '80 si appassiona all'arte e alla cultura, scegliendo di legare il marchio Fendi al prestigioso Festival dei Due Mondi di Spoleto, mentre nel 2007 crea la Fondazione Carla Fendi, con lo scopo di supportare le arti e l'artigianato, senza dimenticare il sociale. E così ecco che vengono ristrutturati capolavori come il Teatro Caio Melisso a Spoleto, o i due altari laterali della chiesetta di Pieve di Santa Maria Assunta di Piancastagnaio, in provincia di Siena, in onore dell'amato marito, Candido Speroni, scomparso nel 2013.

Aveva 80 anni ed era malata da tempo. Si è spenta lunedì sera a Roma. E così il made in Italy perde un'altra grande donna.

Ciao Carla.